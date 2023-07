Brasil é derrotado pela França na Copa feminina e perde liderança do grupo

Debinha chegou a marcar um gol de empate. Crédito: Thais Magalhães/CBF

A Seleção Brasileira manteve o tabu de nunca ter vencido a França na história do futebol feminino ao perder por 2x1 neste sábado (29), na segunda rodada da Copa do Mundo. Com o resultado, o Brasil perde a liderança do Grupo F e aguarda o resultado de Nigéria x Panamá, ainda hoje, para saber se fica em segundo ou terceiro lugar da chave.



O jogo se resumiu a duas atuações distintas da equipe brasileira. Em um primeiro tempo aquém do esperado, viu a atacante Le Sommer fazer, de cabeça, aos 16 minutos, o primeiro gol no estádio Suncorp, em Brisbane, na Austrália.

A França dominava, sufocava a saída de bola e deixava o Brasil atuado. Na única grande chance criada pelas brasileiras, Adriana recebeu de Kerolin na entrada da área, livre, e chutou para fora.

A seleção canarinho não conseguia causar preocupação à defesa adversária, o que mudou radicalmente no segundo tempo, de domínio do Brasil.

O time passou a controlar as rédeas da partida e manter as ações do meio-campo para frente. O empate saiu aos 12 minutos, em uma troca de passes que terminaria na finalização de Kerolin, mas ela foi travada pela defesa, o que acabou transformando o chute em um ótimo passe para Debinha, que estava bem posicionada na área e teve calma para tocar de chapa no cantinho, tirando da goleira Magnin e garantindo o 1x1.

Os minutos seguintes foram favoráveis ao Brasil, que seguia em cima, mas ao mesmo tempo a França voltava a dar sinais de que poderia causar preocupação. Em um lance, Diani recebeu sozinha na área e a goleira Letícia salvou.

Não deu para Letícia evitar foi o gol da zagueira Renard em um erro coletivo da defesa brasileira após uma cobrança de escanteio já aos 37 minutos. Bacha cobrou, a bola atravessou toda a área a zagueira francesa cabeceou sem ser incomodada. Era o gol da vitória adversária.

A França agora ocupa a liderança do Grupo F com quatro pontos, à frente do Brasil, com três. Jamaica tem um, mas ainda enfrenta o Panamá, lanterna e time mais fraco da chave. Ou seja, se ganhar, derruba o Brasil para terceiro lugar, fora da zona de classificação às oitavas de final.