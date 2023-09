Brasil é eliminado e perde vaga olímpica pelo Mundial de basquete

Brasil perdeu a partida por 104 a 84 e está fora do Mundial. Crédito: Reprodução/Twitter/@basquetebrasil

A seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo de basquete na manhã deste domingo ao perder por 104 a 84 para a Letônia, em Jacarta, na Indonésia. Com o Grupo L da segunda fase embolado, os times entraram em quadra para uma espécie de "mata-mata" e, quem vencesse avançaria às quartas de final. Após um jogo muito parelho no primeiro tempo, o Brasil se perdeu em quadra na metade final e viu o rival sobrar em quadra, construindo rapidamente a vantagem de 20 pontos.

Com a vitória, a Letônia, estreante na Copa do Mundo de basquete, avança às quartas de final. O adversário será o Canadá, que venceu a Espanha por 88 a 85 e se classificou. Porém, a vitória dos canadenses frustrou os planos do Brasil de já garantir uma vaga nas Olimpíadas de Paris 2024. Agora, a seleção brasileira tentará a vaga disputando o pré-olímpico mundial, no ano que vem.

A Letônia começou a partida tomando a dianteira, mas o Brasil acompanhou de perto. Yago cometeu duas faltas e deu lugar a Marcelo Huertas logo nas primeiras movimentações. O Brasil chegou a passar ligeiramente a frente, mas o primeiro quarto terminou 22 a 20 para a Letônia. O equilíbrio seguiu, Lucas Dias liderava o Brasil no ataque, enquanto Grazulis era o maior pontuador pela Letônia, que terminou o primeiro tempo com três pontos à frente.

A situação do Brasil desandou no terceiro quarto da partida, assim como foi contra o Canadá, mas desta vez não houve recuperação. Após muito equilíbrio, o país europeu fez uma parcial de 36 a 21, abrindo 18 pontos de vantagem. Bertains comandou as ações de ataque letãs e bagunçou a defesa brasileira Mais desesperado pela situação, o Brasil se perdeu em quadra na última parte da partida e, nos quatro minutos finais, diminuiu o ritmo para a vantagem letã não aumentar ainda mais.