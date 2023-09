Brasil estreia nas Eliminatórias com 5x1 sobre a Bolívia e Neymar superando recorde de Pelé

Neymar comemora com um soco no ar, em alusão a Pelé. Crédito: Vitor Silva/CBF

Nada como a Bolívia pela frente para iniciar o ciclo de um novo treinador e dar a largada nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Na estreia do técnico Fernando Diniz, o Brasil goleou por 5x1, no estádio Mangueirão, em Belém, na noite desta sexta-feira (8).



A torcida paraense viu um jogo oficial em ritmo de treino de ataque contra defesa. O primeiro tempo terminou só 1x0 porque o goleiro boliviano, Guillermo Viscarra, não permitiu mais. Ele pegou até pênalti de Neymar, aos 16 minutos.

Formado na base do Vitória, Viscarra estava inspirado. Tomou um gol de Rodrygo aos 23 minutos, depois de defender o chute de Raphinha e ninguém da Bolívia afastar no rebote. Rodrygo se jogou na bola e empurrou para a rede.

Enquanto a seleção boliviana não deu um chute a gol na etapa inicial, Viscarra fazia a parte dele. Pegou a cabeçada de Richarlison à queima-roupa e evitou um golaço de Neymar depois de o craque enfileirar os adversários e bater de canhota. Ele defendeu também o chute de Renan Lodi.

O goleiro estraga-prazer se deu mal no segundo tempo. Mal a bola rolou, o Brasil já fez logo o segundo gol com 1 minuto. Raphinha gingou dentro da área, achou espaço diante da marcação, bateu firme no canto e fez 2x0.

Seis minutos depois, Rodrygo já fazia o terceiro gol em uma bela jogada que começou com Neymar e passou pelo passe inteligente de Bruno Guimarães (muito bem no meio-campo) até o atacante do Real Madrid finalizar.

A vantagem confortável não fez a Seleção diminuir o ritmo. O time continuou jogando sempre no campo de ataque em busca de mais gols. Com naturalidade, fez o quarto, e esse foi histórico.

A bola atravessou a área boliviana da esquerda para a direita, depois no sentido inverso, Rodrygo tentou um drible, até que sobrou para Neymar chegar batendo: 4x0.

O gol marcado aos 15 minutos foi o 78º de Neymar, que se tornou o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira na contagem da Fifa, com um a mais do que Pelé. Vale a ressalva de que o Rei precisou de 91 partidas, enquanto o atual camisa 10 levou 125.

Há também uma diferença para a CBF, que considera Pelé autor de 95 gols. Isso porque a entidade nacional considera os jogos contra clubes, o que a Fifa não inclui nas contas dela.

Sem entrar nesse mérito, Neymar comemorou com um soco no ar, repetindo o gesto eternizado por Pelé. Ele ainda faria o quinto da Seleção, nos acréscimos. Antes disso, a Bolívia marcou seu gol de honra com Ábrego aproveitando erro de Caio Henrique e Marquinhos em um contra-ataque.

FICHA TÉCNICA: Brasil 5x1 Bolívia (Eliminatórias da Copa 2026 - 1ª rodada)

Brasil: Éderson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Ibañez) e Renan Lodi (Caio Henrique); Casemiro, Bruno Guimarães (Joelinton) e Neymar; Raphinha, Richarlison (Matheus Cunha) e Rodrygo (Gabriel Jesus). Técnico: Fernando Diniz

Bolívia: Viscarra, Bejarano (Héctor Cuéllar), Quinteros, Jusino, Suárez e Fernández (Roca); Villamil, Céspedes (Ursino), Medina e Arrascaita (Jaume Cuéllar); Marcelo Moreno (Ábrego). Técnico: Gustavo Costas

Estádio: Mangueirão, em Belém

Gols: Rodrygo, aos 24 minutos do 1º tempo; Raphinha, aos 2, Rodrygo, aos 7, Neymar, aos 15 e aos 47 do 2º tempo

Cartão amarelo: Neymar; Ursino e Marcelo Moreno

Público: 48.183 pagantes

Renda: R$ 10.887.550,00