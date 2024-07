ESPORTE

Campeã dos Jogos Pan-americanos recebe só uniformes masculinos para competir em Paris

‘Sabem como isso é triste'? Atleta do lançamento de disco, Izabela da Silva, desabafa nas redes ao retirar as peças para os Jogos Olímpicos de 2024

Da Redação

Salvador Publicado em 21 de julho de 2024 às 13:07

Izabela Silva Crédito: Wagner Carmo/CBat

Nenhuma peça do seu tamanho. Medalhista de ouro nos Jogos Pan-americanos Santiago 2023 e finalista olímpica em Tóquio-2020 no lançamento do disco, a atleta Izabela da Silva se surpreendeu ao ir retirar seus uniformes de competição para os Jogos Olímpicos de Paris-2024 e ao chegar ao lugar indicado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), não ter peças femininas disponíveis. Isto porque a Puma, fornecedora de material esportivo da entidade, não tinha nenhum dos uniformes do tamanho Izabela veste.

O constrangimento fez com que Izabela desabafasse nas redes sociais após só receber uniformes masculinos. “Estou bem chateada porque pedi algumas peças masculinas e me deram todas masculinas. Feminina eles não deram nada. Ganhei 19 peças, contando mochila e boné, e o feminino ganhou 30. Sabe como isso é triste? É triste demais pegar o seu uniforme da Puma para competição e eles fazerem uma dessa dizendo que não tem numeração. Um top vai até o M, não dá nem para rir de nervoso, de tanta tristeza. E toda (vez na) seleção é essa sacanagem. Só por que sou um pouco maior, e daí? Pede maior”, lamentou.

Com 1,77m de altura e peso de mais de 100kg – medidas dentro do padrão para atletas de lançamento do disco – Izabela, de 28 anos, está na seleção há mais de uma década, conquistando títulos como o de campeã mundial júnior em 2014. “Acho que é um descaso isso que eles fazem com os atletas. Isso deveria ser mudado. O que esperar da Confederação Brasileira? É decepcionante uma coisa dessas acontecer, não é possível que a Puma não consiga fazer um uniforme um pouco maior para o feminino. Só consegue fazer masculino, isso para mim não tem sentido nenhum”.

Ainda assim, Izabela afirmou que vai usar os uniformes mesmo com a padronagem masculina, porém, não deixou de comentar o fato do descaso da confederação com essa questão desde que ele começou a representar a seleção nas competições internacionais. “Vou competir com a roupa masculina. Pedi alguns números masculinos mesmo porque até me sinto mais confortável, mas top e outras paradas femininas não vêm nada para mim. Estou muito chateada, decepcionada”.