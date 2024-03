MEDO

Campeão do Mundo pela Argentina tem família ameaçada de morte

A polícia argentina investiga uma ameaça de morte à família do jogador Ángel Di María. Os familiares do meia vivem em Rosário, onde o atleta também tem uma casa.

Segundo informações do portal UOL, uma bolsa com um bilhete foi deixada em frente ao condomínio onde vive a família Di María, na madrugada de segunda-feira (25). Os suspeitos arremessaram o objeto pela janela de um carro cinza.

O jogador, que conquistou a Copa do Mundo de 2022 com a seleção do seu país, já havia manifestado o desejo de retornar ao clube de origem. Porém, se disse preocupado com a falta de segurança.