Com novato titular, Ramon começa a esboçar Seleção para amistoso

. Crédito: Joilson Marconne/CBF

A seleção brasileira começou a tomar forma para o amistoso contra Guiné, em Barcelona. O técnico interino Ramon Menezes comandou, nesta terça-feira (13), o segundo treino de olho na partida, e mostrou o primeiro esboço da escalação. O meia Joelinton, uma das caras novas da equipe canarinha, foi o principal destaque do dia.



O jogador do Newcastle, da Inglaterra, passou toda a atividade do dia entre os titulares. Ele mostrou-se à vontade jogando ao lado de Casemiro e Paquetá no meio-campo, participando da criação de jogadas. Também lembrou dos seus dias de atacante, marcando um gol em jogada individual pela direita. Vale citar que ele atuava na função ofensiva até o fim de 2021, quando foi recuado e convertido em volante.

O restante da equipe teve jogadores remanescentes da Copa do Mundo do Catar. A Seleção começou o treinamento com: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Telles; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Richarlison.

No decorrer da atividade, Ramon fez alguns testes. Colocou Raphael Veiga no lugar de Lucas Paquetá, além de Ayrton Lucas na vaga de Alex Telles. Mas, na segunda parte do trabalho, o treinador retomou a formação inicial.

Mais uma vez, o treino contou com 'convidados'. O zagueiro Xavi Rufo foi chamado para completar a equipe, que também teve a presença do goleiro Llorenç Serred pelo segundo dia seguido. Os dois fazem parte do time juvenil do Espanyol, e foram chamados já que a Seleção ainda está desfalcada. O grupo só ficará completa nessa quarta-feira (14), quando chegarão o goleiro Ederson e o zagueiro Robert Renan.

Na maior parte do trabalho desta terça, a equipe reserva foi formada com: Weverton, Vanderson, Xavi Rufo, Ibañez e Ayrton Lucas; André, Bruno Guimarães e Raphael Veiga; Malcom, Rony e Pedro.

Esse foi o primeiro treino tático nesta Data Fifa. Na segunda-feira (12), apenas 14 jogadores foram a campo.