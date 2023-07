Com reforço de Jacaré, Bahia treina antes de pegar o Corinthians

O Bahia segue em ritmo de preparação para o confronto com o Corinthians. A partida será disputada neste sábado (22), na Fonte Nova, às 18h30, pela 16ª rodada do Brasileirão. Nesta quinta-feira (20), o tricolor ganhou dois reforços no treino.



O atacante Vitor Jacaré fez o primeiro treino com os companheiros desde que machucou a coxa, no dia 31 de maio, no duelo contra o Santos, pela Copa do Brasil. O jogador está curado da lesão, mas ainda depende da parte física para voltar a ser relacionado.