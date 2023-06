De volta à Seleção, Alisson projeta Eliminatórias: 'Novo ciclo'

O grupo só ficará completo na quarta-feira (14), quando o goleiro Ederson é aguardado. Vale lembrar que, no último sábado (10), o arqueiro faturou a Liga dos Campeões com o Manchester City.

O primeiro amistoso do Brasil será contra Guiné, no sábado (17), às 16h30, no Estádio Cornellà-El Prat, do Espanyol, em Barcelona. Já o segundo jogo acontecerá em Lisboa, em Portugal. A Seleção enfrentará Senegal na terça-feira da semana que vem, dia 20, às 16h, no José Alvalade, casa do Sporting.