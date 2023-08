Demitida, Pia Sundhage não é mais técnica da Seleção Brasileira feminina

Pia Sundhage deixa o comando da Seleção feminina. Crédito: Thais Magalhães/CBF

A sueca Pia Sundhage não é mais técnica da Seleção Brasileira feminina. A decisão foi oficializada pela CBF nesta quarta-feira (30). Diante do fracasso da equipe na Copa do Mundo, disputada na Austrália e na Nova Zelândia, a perspectiva era de grandes mudanças no setor. Ainda não foi anunciado quem vai substituí-la.



“Encerramos a partir de hoje o trabalho de Pia com a CBF. Quero agradecer a ela e a todos aqueles que conviveram e fizeram parte da comissão técnica da Seleção Brasileira feminina de futebol, que participou da Copa do Mundo feminina Fifa 2023. Pia trouxe também, nesse período de 2019 até aqui, um trabalho que, para a CBF e para o futebol brasileiro como um todo, foi muito importante. Desejamos a ela, em seus novos desafios, todo o sucesso”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

De acordo com a entidade, a nova comissão técnica deve ser anunciada nos próximos dias e terá como missão melhorar os resultados da Seleção na Olimpíada, que será disputada em Paris, em 2024, e na próxima Copa do Mundo, em 2027, que ainda não tem sede definida.

Há expectativa que o técnico do Corinthians, Arthur Elias, assuma o comando da equipe. As grandes campanhas que o treinador tem liderado no clube alvinegro tornaram seu nome o favorito para a função.

O currículo de Arthur Elias tem cinco títulos do Campeonato Brasileiro, incluindo os três últimos, três da Libertadores e uma Copa do Brasil.

Bicampeã olímpica com a seleção dos Estados Unidos, Pia chegou ao Brasil em 2019, com a esperança de reformular a equipe e buscar feitos inéditos. No entanto, o trabalho passou longe dos resultados almejados. O único título de destaque foi a Copa América 2022, diante de rivais mais fracos do continente.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, o Brasil foi eliminado nas quartas de final pelo Canadá, que se tornaria campeão. O jogo terminou empatado sem gols, e as canadenses levaram a melhor nos pênaltis, ganhando por 4x3.

Fiasco na Copa

A Copa do Mundo, porém, marcou a maior frustração da era Pia. O Brasil chegou ao Mundial com a empolgação de bons desempenhos ante as poderosas Inglaterra e Alemanha, mas acabou eliminado ainda na fase de grupos. A seleção brasileira bateu o modesto Panamá (4x0), perdeu para a França (2x1) e, quando só precisava ganhar da limitada Jamaica para classificar, empatou por 0x0.