BRASILEIRÃO

Deu Leão! Vitória é arrasador no 2º Tempo, vence o Palmeiras e deixa a zona de rebaixamento

Osvaldo e Matheuzinho marcaram os gols do rubro-negro na partida

Da Redação

Publicado em 27 de julho de 2024 às 21:04

Osvaldo fez um belo gol para o rubro-negro Crédito: Victor Ferreira/ EC Vitória

O Vitória deu um belo presente para os seus torcedores na noite deste sábado (27). Diante do poderoso Palmeiras, fora de casa, o Leão mostrou eficiência e venceu por 2x0, gols marcados pelo atacante Osvaldo e o meia Matheuzinho, ambos no 2º Tempo. O resultado quebrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas da equipe na Série A do Brasileirão e, de quebra, fez o time deixar a zona de rebaixamento. A equipe ultrapassou o Cuiabá e agora é a 16º colocada, com 18 pontos.

Na próxima rodada, o rubro-negro volta ao Barradão e faz confronto direto com o próprio time do Mato Grosso, no sábado (3), às 16h.

O jogo

Em crise e dentro da zona de rebaixamento no Brasileirão, o time comandado por Thiago Carpini teve novidades na escalação. Na zaga, Neris fez a estreia e formou dupla com Wagner Leonardo. Na frente, Janderson voltou ao time e teve Osvaldo como parceiro. Do lado rival, o técnico Abel Ferreira poupou os titulares de olho na partida contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, no meio da semana.

Os primeiros 20 minutos foram de muito estudo, com leve vantagem para os donos da casa. A melhor chance veio em chute de Maurício, de fora da área. Lucas Arcanjo conseguiu fazer a defesa. O alviverde, com 70% de posse de bola, seguiu empurrando o Leão para o campo de defesa. A equipe baiana buscava contra-ataques, mas esbarrava na forte marcação adversária.

Apesar do cenário não ser o ideal, o Vitória conseguiu segurar o ímpeto do Palmeiras, com um bom posicionamento defensivo, congestionando a intermediária e impedindo ataques mais perigosos. No fim do 1º tempo, Osvaldo criou boa chance em velocidade, mas foi desarmado por Giay e caiu pedindo pênalti, mas o árbitro mandou seguir. Foi a deixa para o intervalo.

Segundo tempo diferente

Na volta da chuveirada, o Leão voltou ligado e com mais presença no campo de ataque. A vontade foi recompensada logo aos 6 minutos. Willian Oliveira conduziu a bola no meio-campo e acionou Osvaldo. O atacante cortou Giay e chutou com força, sem chance para o goleiro Marcelo Lomba: 1x0.

Abel Ferreira sentiu o gol e começou a promover a entrada de alguns jogadores. Os primeiros foram Vanderlan e Felipe Anderson nos lugares de Caio Paulista e Gabriel Menino, respectivamente. Flaco López já havia aparecido na vaga de Lázaro. No lado vermelho e preto, Ricardo Ryller saiu para a entrada do estreante volante Machado. Logo depois, Neris e Osvaldo deram lugar a Edu e Zé Hugo.

O Palmeiras foi para o tudo ou nada, mas quem quase balançou a rede foi o rubro-negro. Léo Naldi apareceu de surpresa no ataque e invadiu a área. Chutou forte e Marcelo Lomba salvou os mandantes. Com vontade de buscar o resultado, o Porco mudou de novo, com Dudu e Aníbal Moreno aparecendo nos lugares de Estevão e Richard Ríos.

De nada adiantou. O Leão foi certeiro e matou um jogo num belo contra-ataque. Após o corte na defesa, Alerrandro, que havia entrado no lugar de Janderson, deu belo passe para Matheuzinho. O meio-campista teve categoria na entrada da área e tocou na saída de Marcelo Lomba: 2x0 e festa da torcida nas arquibancadas.

O tento marcado deixou o Palmeiras atordoado. O time da casa esboçou uma pressão quando José Breno foi expulso após dar uma solada em Flaco López. Era segurar a pressão nos 11 minutos de acréscimo para comemorar. Deu tudo certo, apesar de uma bola na trave de Lucas Arcanjo em chute de Felipe Anderson. O Vitória mostrou força e derrubou uma invencibilidade do adversário de nove meses dentro de casa. Uma ótima chance para se reabilitar de vez no campeonato e tentar se afastar da zona perigosa.

Ficha Técnica – Palmeiras 0x2 Vitória – 20ª rodada da Série A do Brasileiro

Palmeiras: Marcelo Lomba, Giay, Naves, Vitor Reis e Caio Paulista (Vanderlan); Ricard Ríos (Aníbal Moreno), Gabriel Menino (Felipe Anderson) e Mauricio; Lázaro (Flaco López), Estevão (Dudu) e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Vitória: Lucas Arcanjo, Willean Lepo, Neris (Edu), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller (Machado), Willian Oliveira, Léo Naldi (José Breno) e Matheuzinho; Osvaldo (Zé Hugo) e Janderson (Alerrandro). Técnico: Thiago Carpini

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo

Gols: Osvaldo, aos 6, e Matheuzinho, aos 37 minutos do 2º Tempo

Cartão Amarelo: Gabriel Menino e Flaco López; Lucas Esteves, Edu, Everaldo e Thiago Carpini

Cartão Vermelho: José Breno