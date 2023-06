Douglas Costa tem prisão decretada por não pagamento de pensão

O atacante Douglas Costa, ex-Grêmio e seleção brasileira, teve sua prisão decretada na última sexta-feira (26) pelo não pagamento da pensão alimentícia à sua filha. Valores e outros detalhes não foram revelados, já que o caso ainda corre em segredo de justiça. A informação foi divulgada pelo portal GZH e confirmada pelo Estadão.



Atualmente no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, o atacante não vive mais no país desde fevereiro de 2022. A decisão judicial é da 8ª Vara da Família de Porto Alegre e tem data de validade de um ano. O mandato de prisão pode ser cumprido por qualquer oficial de Justiça ou policiar que vier a encontrar o atleta, independentemente do local.