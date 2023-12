'Encarei ameaças de morte contra minha família, diz Fabio Mota

Presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota diz que, em derrotas do time, sofreu ameaças de morte contra a prórpia família. "Quando a gente perdeu para o Nova Iguaçu e fomos eliminados da Copa do Brasil, recebi foto de minha filha andando no shopping, de meu filho saindo da escola, mensagens exigindo que eu fosse embora, largasse o clube", lembra, em entevista ao jornalista Jairo Costa Jr, do CORREIO.



Mota lembra ainda que, na fase mais difícil do time sempre foi muito massacrado. "Todos os dias batiam em mim na rádio e na TV. Mas hora nenhuma me abati. Sempre acreditei que estávamos no caminho certo. Montamos um projeto transparente, profissional e aberto, trouxemos a torcida para dentro do clube", pontuou. O dirigente do time ressaltou ainda que a vida política dentro do Vitória é muito complicada. "Nesse momento, o Conselho Deliberativo é uma confusão. Existem três correntes. Quando se juntam duas, formam maioria. Tudo fica difícil"