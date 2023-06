Ex de Antony, da Seleção, expõe conversas e marcas de agressão após denúncia

. Crédito: Reprodução/Segue A Cami

Após a DJ Gabi Cavallin denunciar Antony Santos, do Manchester United e da Seleção, por agressão, a DJ expôs prints de conversa com o atleta. Ela também anexou, no boletim de ocorrência, fotos de marcas de agressão.



"Você sabe que minha cabeça cortou com a cabeçada. Sabe que é mais forte que eu. Você nem de boné estava quando estava batendo sua cabeça na minha. Beleza, Antony. Só para saber que estou com muita dor no corpo todo", iniciou a DJ nas mensagens.

Em seguida, o print mostra que o jogador enviou uma mensagem temporária para Gabi, que respondeu: "Para de escrever por mensagem que apaga. A médica tinha ido embora e voltou aqui para me trazer pomada pros todos que eu falei que caí. Você me machucou muito. Mas preferia que tivesse quebrado meus dentes".

Em outro registro, uma sequência de mensagens mostrou o jogador tentando contato.

"Me perdoa e quem te mandava mensagem não manda mais. Fui. Por mais que você nunca me perdoe e nunca mais me desculpe, te peço perdão mais uma vez e fica tranquila que nunca mais vai escutar isso. Se cuida, Gabi".

Depois dessa tentativa, Antony liga seis vezes para Cavallin e pede que ela o atenda: "Me liga. Me atende agora". Em seguida, ele volta atrás: "Não vamos mais falar, ok? Só te peço uma coisa, não manda mais mensagem para o meu irmão".