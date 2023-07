Fernando Diniz, novo técnico da Seleção. Crédito: Reprodução CBF TV

Fernando Diniz é o novo técnico da Seleção Brasileira. O técnico do Fluminense ficará à frente da equipe nacional interinamente, até Carlo Ancelotti assumir o comando, o que só vai acontecer depois que terminar o contrato do italiano com o Real Madrid, em 30 de junho de 2024.



Ficou acordado que Diniz vai conciliar seu trabalho na Seleção com as funções no Fluminense. Assim, o técnico será responsável pelas convocações e treinará o Brasil em todos os compromissos, mas não desfalcará a equipe carioca, que este ano ainda disputa o Brasileirão e a Copa Libertadores.

“Um sonho para qualquer um. Uma honra e um orgulho enorme poder prestar serviço para a Seleção. É uma convocação, ainda mais do que jeito que aconteceu. Um trabalho em conjunto da CBF com o Fluminense, e eu tenho convicção de que a gente tem tudo para levar isso adiante e fazer com que dê certo”, disse o técnico ao site da CBF.

A apresentação oficial será nesta quarta-feira (5), às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Na noite desta terça, Fernando Diniz e a diretoria do Fluminense se reuniram com a cúpula da CBF para assinar o contrato, que tem duração de um ano. A ele foi dada opção de fazer um contrato mais longo e integrar a comissão técnica de Carlo Ancelotti, mas Diniz não quis antecipar tal decisão.

Após a reunião, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou que o treinador “vai dirigir a Seleção com toda autonomia” e justificou a escolha.

“Fernando Diniz foi por conta de um trabalho inovador. Gostei muito da renovação que ele fez nas aplicações táticas. A proposta do jogo é quase parecida com o treinador que assumirá na Copa América, o Ancelotti”, disse Ednaldo. “É um modo diferente de treinar os atletas. Saiu de uma mesmice para situações arrojadas”.

O estilo popularmente chamado de “dinizismo” é marcado pela busca intensa de ter a posse de bola e por não dar chutão mesmo em situações de dificuldade na defesa. No Fluminense desde maio de 2022, ele classificou o clube para a Libertadores no ano passado e foi campeão carioca neste ano. Está em 6º lugar no atual Brasileirão.

Fernando Diniz vai estrear na rodada de abertura das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em setembro. O primeiro jogo dele no comando interino do Brasil será contra a Bolívia, dia 4, em casa, mas ainda em cidade a definir. Depois, o compromisso seguinte será contra o Peru, em Lima, no dia 12.

O novo interino estará à frente da equipe em mais quatro jogos das Eliminatórias: contra Venezuela e Uruguai, em outubro, Argentina e Colômbia, em novembro.