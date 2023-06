Ibrahimovic anuncia aposentadoria e diz: 'Até Deus está triste'

Ao longo da carreira, Zlatan Ibrahimovic ficou famoso não só pelo desempenho em campo, mas também por suas frases de efeito e confiança em dia. O sueco não deixou de lado a marra habitual nem ao anunciar a aposentadoria do futebol. Durante entrevista coletiva nesta segunda-feira (5), o agora ex-atacante fez uma comparação entre o fim de sua trajetória no futebol com chuva que caiu em Milão."Chegou o próximo capítulo da minha vida. Hoje eu acordei e chovia. Pensei: ‘Até Deus está triste’", disse Ibra.Aos 41 anos, o ex-jogador revelou que não avisou a ninguém sobre sua decisão de pendurar as chuteiras. Nem mesmo sua família ou o Milan sabiam da escolha. De acordo com o sueco, o anúncio, no gramado do San Siro, pegou todos de surpresa.