Leverkusen empata no fim e esfria planos do Dortmund de subir na tabela no Campeonato Alemão

Com o resultado, o Leverkusen chega aos 80 pontos, enquanto o Dortmund tem 57

Estadão

Publicado em 21 de abril de 2024 às 15:41

Imagem da partida deste domingo (21) Crédito: Reprodução/Twitter

Neste domingo, o Borussia Dortmund quase conseguiu quebrar uma invencibilidade histórica do campeão Bayer Leverkusen, mas o campeão antecipado mostrou porque segue sem perder há 30 rodadas do Campeonato Alemão e arrancou um gol nos acréscimos para empatar por 1 a 1, no Signal Iduna Park.

Com o resultado, o Leverkusen chega aos 80 pontos, enquanto o Dortmund tem 57, mantendo a quinta posição na tabela, dois pontos atrás do RB Leipzig. O empate esfria os planos do Borussia de brigar pelo G-4, que vale vaga na Liga dos Campeões

Campeão com cinco rodadas de antecedência e com uma média de 2,6 gols marcados por jogo, o Bayer Leverkusen segue empilhando estatísticas e deixando muitos rivais pelo caminho - destronando inclusive o Bayern de Munique após 11 anos. O time do técnico Xabi Alonso apesar dominou as ações no primeiro tempo e encurralou o Dormund, mas perdeu uma série de oportunidades no primeiro tempo, sendo as mais perigosas em dois chutes de Grimaldo. Um deles, em cobrança de falta que passou perto do travessão. Por outro lado, o Dormtund conseguiu equilibrar o duelo e o austríaco Sabitzer obrigou o goleiro do Leverkusen, Hradecky, a fazer uma boa defesa.

Na segunda metade do jogo, os visitantes mantiveram o domínio e o goleiro do Borussia Dortmund, Kobel, brilhou com excelentes defesas em um chute de falta de Grimaldo e em uma cabeçada de Tella. Enquanto isso, apostando nos contra-ataques rápidos, a equipe da casa passou a levar perigo e em uma das descidas conseguiu marcar aos 35 minutos com Füllkrug, escorando de primeira um cruzamento de Sabitzer, abrindo o placar e levando a muralha amarela ao delírio.

Incomodado, o Leverkusen partiu para cima e nos minutos finais, uma confusão entre os jogadores acabou com Boniface recebendo um cartão vermelho, porém a decisão foi revisada pelo VAR e a expulsão foi anulada. Com isso, o time se motivou e foi em busca do empate. Depois de quase marcar em cobrança de falta, o Bayer marcou depois de um escanteio. Wirtz cruzou e o lateral-direito Stanisic subiu de cabeça para empurrar para as redes aos 53 minutos do segundo tempo, mantendo vivo o sonho do título invicto.

O Bayer Leverkusen agora tentará manter a invencibilidade no sábado contra o Stuttgart, que perdeu fora de casa para o Werder Bremem mais cedo, também pela 30ª rodada, por 2 a 1. Ducksch marcou os dois do Bremen, sendo um de pênalti, enquanto Undav descontou para o Stuttgart.