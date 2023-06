Liverpool anuncia Mac Allister, campeão mundial pela Argentina

. Crédito: Andrew Powell/Liverpool

Jürgen Klopp prometeu reestruturar o Liverpool após temporada decepcionante e nesta quinta-feira celebrou a chegada de seu primeiro reforço. O argentino Alexis Mac Allister, de 24 anos, campeão mundial com a Argentina no Catar, foi contratado e vestirá a camisa 10 do clube nos próximos anos.



Klopp ficou impressionado com o jogador nas duas partidas que ele fez defendendo o Brighton & Albion atuando em Anfield, nas quais o visitante conseguiu segurar o empate. O argentino disputou 112 partidas pelo antigo clube, anotando 20 gols. Na Copa do Mundo, fez um gol e deu uma assistência na final contra a França.

"Estamos adicionando um garoto muito talentoso, muito inteligente e muito tecnicamente qualificado ao nosso time e isso é uma super notícia", celebrou Klopp.

"Acho que o mundo do futebol não precisa que eu fale muito sobre as qualidades de Alexis porque elas já são bastante conhecidas, mas é claro que ele é alguém que pode jogar em várias posições no meio-campo e é um jogador versátil. Ele é calmo, alguém com inteligência de jogo adequada".

O jogador aproveitou o anúncio do acerto para já elogiar a torcida do Liverpool, em sua visão uma das mais entusiasmadas da Inglaterra. "Joguei pelo Boca Juniors e sinto que o Liverpool é aquele tipo de time em que os torcedores apoiam o jogo inteiro. Estou realmente ansioso para jogar na frente de nossos fãs e mostrar o que podemos fazer", afirmou, antes de citar suas características.

"Sou um jogador que tento atuar o mais simples possível, tento ajudar meus companheiros na defesa e no ataque. Isso é o mais importante, sou um jogador de equipe e vou tentar trazer isso para este clube", disse, recordando as aparições no estádio do Liverpool pelo Brighton.