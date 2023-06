Luta entre Mayweather e neto de mafioso acaba em pancadaria; veja

O que era para ser uma simples luta de exibição entre Floyd Mayweather, um dos maiores boxeadores da história, e John Gotti III, neto de um famoso mafioso dos Estados Unidos, terminou em pancadaria generalizada. Teve de tudo: troca de ofensas, encerramento antes da hora, socos fora do combate, equipes no ringue e até escolta dos lutadores, dado o tamanho do tumulto.



A promessa era que o duelo, que aconteceu na Flórida, no último domingo (11), tivesse oito rounds de dois minutos. Ninguém seria declarado vencedor, já que a luta não contava com uma equipe de juízes para contabilizar os pontos. Mas tudo acabou no fim do sexto round.