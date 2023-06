Manchester City supera o United e conquista Copa da Inglaterra

. Crédito: Manchester City/Divulgação

O Manchester City é campeão da Copa da Inglaterra 2023, dias após conquistar o Campeonato Inglês. O título deste sábado (3) teve um gostinho especial porque foi em cima do arquirrival Manchester United, na primeira final da história do dérbi, vencida por 2x1 pelo time azul.



Esta é a sétima conquista de Copa da Inglaterra da história do Manchester City, que pode conseguir o incrível feito de conquistar as três principais competições da temporada. O jogo aconteceu no estádio de Wembley, em Londres.

O time de Pep Guardiola enfrentará a Internazionale de Milão no próximo sábado pela final da Liga dos Campeões da Europa. O título pode ser o terceiro grande triunfo do time na temporada, o que resultaria na chamada tríplice coroa. A única equipe inglesa a vencer o Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões na mesma temporada até o momento foi justamente o Manchester United em 1998/1999. Campeão da Copa da Liga Inglesa nesta temporada, o United conquistou a Copa da Inglaterra em 12 oportunidades.

Mostrando toda sua sede de títulos na temporada, o Manchester City abriu o placar da final com apenas 12 segundos de jogo. O gol marcado por Ilkay Gundogan foi o mais rápido da história em finais da Copa da Inglaterra. Após disputa aérea na entrada da área, a bola sobrou para o meio-campista alemão bater de primeira, deixando o goleiro De Gea imóvel no lance.

O City seguiu dominante, trabalhando bem a bola como de costume e levou perigo em outras jogadas, mas parou no bloqueio do United, que buscou o empate. Em uma bola levantada para Wan-Bissaka, Grealish tocou com a mão e a arbitragem marcou pênalti aos 30 minutos, após ajuda do VAR. Na cobrança, Bruno Fernandes deslocou Ortega e empatou a partida.

Gundogan, que havia sido mais uma vez muito decisivo na reta final do Campeonato Inglês, voltou a chamar a responsabilidade no segundo tempo da final. O capitão do Manchester City recebeu levantamento de Kevin De Bruyne em cobrança de falta ensaiada e chutou de primeira da entrada da área. A bola quicou na frente de Raphael Varane e também passou por De Gea, 2x1 Manchester City.

Após o gol, a partida ficou muito aberta para os dois lados. O Manchester United ficou mais ofensivo e, consequentemente, cedeu espaços para o rival, que teve grandes oportunidades. Finalizações de Rashford e Garnacho quase igualam o placar e o City respondeu em finalizações de Haaland.