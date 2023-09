Maratona Salvador 2023 terá shows ao longo do percurso; veja programação

Bailinho de Quinta vai comandar a festa após a chegada. Crédito: Divulgação

Um dos eventos de corrida mais esperados do ano, a Maratona Salvador 2023, que acontece neste domingo (24), vai ter muita música durante todo o percurso. A largada será no Parque dos Ventos, na orla da Boca do Rio.



Para animar os corredores antes do início da prova, o grupo Fit Dance faz uma apresentação às 5h, em palco próximo a largada. Mais à frente no percurso da maratona, no retorno do Multishopping, na Boca do Rio, o Boteco Elétrico, comandado pela sambista Márcia Lins, faz um show das 5h às 6h30.

A música segue ao longo do percurso. No trecho do Jardim de Alah, das 5h30 às 7h, o grupo Rixô Elétrico vai comandar a festa. Já na altura da Avenida Magalhães Neto, no Complexo Viário Tatti Moreno, o artista Ezequiel Violino se apresenta das 6h30 às 7h30.

Na altura do Dique do Tororó, o grupo Os My Friends toca das 7h30 às 9h, num palco próximo ao Restaurante Porteira. Quem passar pelo Cristo, na Barra, encontrará o Microtrio de Ivan Huol, que anima os corredores das 7h às 8h30.

Para finalizar as apresentações culturais, às 10h, a banda Bailinho de Quinta se apresenta num pranchão na Arena da Maratona, animando o público com as marchinhas de antigos carnavais. Pela primeira vez no evento, o cantor e guitarrista Graco, do Bailinho de Quinta, falou sobre a participação inédita. “Nunca havíamos tocado num evento assim e estamos entusiasmados com a experiência. Agora estamos na maratona dos preparativos (risos), mas mal podemos esperar pelo show de domingo”, brinca o artista.

Segundo ele, o repertório preparado para os corredores está bastante dançante. “Vamos tocar Gal Costa, Moraes Moreira, Duda Beat, Caetano Veloso, Vanessa da Mata, Rita Lee, Ivete Sangalo e misturar muito mais para dar aquele tom carnavalesco que é próprio do Bailinho”, completou.

A Maratona Salvador reunirá mais de 8 mil atletas, de 300 cidades brasileiras, que participam da prova de 42 km, 21 km, 10 km e 5 km. O evento integra o calendário de eventos oficiais da capital baiana e é uma realização da Prefeitura de Salvador através da Empresa Salvador Turismo (Saltur).

Programação cultural da Maratona Salvador 2023:

Parque dos Ventos

5h - Fit Dance

Multishopping, Boca do Rio

5h às 6h30 – Boteco Elétrico (Maira Lins)

Jardim de Alah

5h30 às 7h - Rixô Elétrico

Complexo Viário Tatti Moreno

6h às 7h30 – Ezequiel Violino

Dique do Tororó, antes do restaurante A Porteira

07h30 às 9h - Os My Friends

Cristo da Barra

7h às 8h30 - Microtrio de Ivan Huol

Arena da Maratona