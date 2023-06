Messi diz que não jogará a Copa do Mundo de 2026: 'Satisfeito'

O atacante argentino Lionel Messi afirmou nesta terça-feira (13) que não acredita em sua participação na Copa do Mundo de 2026, que será disputada no México, Canadá e Estados Unidos, país para o qual o craque se transferiu na última semana. Ele atuará no Inter Miami.



Messi conduziu a seleção argentina ao terceiro título mundial em dezembro, no Catar. Naquele momento, o argentino já havia manifestado que não tinha expectativa de defender seu país na Copa de 2026. Em entrevista ao jornal chinês Titan Sports, Messi reforçou sua posição.