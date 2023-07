Morre o ex-zagueiro Henricão, último remanescente do Bahia campeão de 1959

A geração que conquistou a primeira das duas estrelas bordadas na camisa do Bahia não tem mais nenhum ex-jogador vivo. Morreu nesta quarta-feira (19) o zagueiro Henricão, campeão da Taça Brasil de 1959. Ele tinha 89 anos e morava no Rio de Janeiro.



A informação foi confirmada pelo jornalista Antônio Matos, autor do livro “Heróis de 59 – A história do primeiro título brasileiro conquistado pelo Esporte Clube Bahia”.



Esta reportagem está em atualização. Mais informações em instantes.