FUTSAL

Neguinho avalia vitória do Brasil sobre Uzbequistão em segundo amistoso para a Copa do Mundo

A Seleção Brasileira de Futsal conquistou uma importante vitória sobre o Uzbequistão. No segundo amistoso preparatório para a Copa do Mundo, o fixo Neguinho, um dos destaques da equipe, falou sobre a partida e a preparação para o torneio internacional. “Não foi uma partida tão fácil no primeiro tempo. No segundo, ainda enfrentamos dificuldades. Acredito que faltou um pouco de concentração, mas conseguimos melhorar e entrar mais ligados na segunda etapa”.