Ney em Alto Mar: confira detalhes do luxuoso cruzeiro de Neymar

O atacante Neymar irá deixar os gramados por um breve período e terá seu próprio cruzeiro marítimo temático no mês de dezembro. O atacante estará presente no evento, segundo divulgado em suas próprias redes sociais, que acontece entre os dias 26 e 29 de dezembro deste ano.



De acordo com a publicação na conta oficial do craque brasileiro no Instagram, o "cruzeiro mais esperado de todos os tempos" partirá do Porto de Santos em 26 de dezembro e voltará à cidade em que o jogador despontou para o futebol no dia 29 do mesmo mês