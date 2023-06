Neymar exibe jatinho de R$ 222 milhões nas redes sociais; vídeo

. Crédito: Reprodução/Instagram

Mesmo fora dos gramados por causa de uma lesão no tornozelo direito, Neymar não deixa de ser assunto nas redes sociais. Na segunda-feira (29), o craque do Paris Saint-Germain exibiu imagens de seu jatinho particular nos stories de sua conta no Instagram, onde acumula 208 milhões de seguidores.



No vídeo postado pelo jogador da seleção brasileira, é possível ver o interior da aeronave, que conta com suíte, mesa de jantar, sala de estar, banheiro e cozinha. O jatinho adquirido por Neymar é modelo Falcon 900LX. A aeronave é avaliada em US$ 44 milhões (cerca de R$ 222 milhões) e tem capacidade para até 14 passageiros.

Foi a bordo da aeronave que Neymar voou para Mônaco a fim de acompanhar o GP de Fórmula 1, no fim de semana. Ele foi ausência na festa do Paris Saint-Germain pela conquista do 11º título do Campeonato Francês - com o troféu, o clube se tornou o maior vencedor da competição. A ida para a corrida não agradou a diretoria do time parisiense e o brasileiro tem chances reais de deixar a equipe na próxima janela de transferências.

Em suas aparições públicas tanto no Principado quando no avião, Neymar parecia bem feliz. Nas últimas semanas, seu nome apareceu cada vez mais ligado ao futebol inglês. A imprensa inglesa noticiou que o xeque Jassim bin Hamad Al Thani, do Catar, pretende fazer oferta para comprar o Manchester United.

O brasileiro encabeçaria o novo projeto esportivo do clube inglês, que conta com os brasileiros Casemiro, Fred e Antony, e garantiu vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. O fato de tanto Al Thani quanto Nasser Al Khelaifi, presidente do clube de Paris, serem do mesmo país, o Catar facilitaria o negócio.