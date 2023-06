Neymar lança cruzeiro de três noites com pacotes a partir de R$ 4,3 mil

O atacante Neymar lançou nesta segunda-feira (29) um cruzeiro que leva seu nome. O "Ney em Alto Mar" terá uma viagem de três noites, de 26 a 29 de dezembro. O material promocional fala em três dias e três noites "de muita ousadia e alegria, celebrando tudo aquilo que o nosso Ney mais ama fora das quatro linhas". Os destinos ainda não foram divulgados, mas há uma parada prevista em Búzios. O embarque e desembarque será em Santos, no litoral de São Paulo, berço de Neymar no futebol.

A presença de Neymar não é confirmada na divulgação oficial no site do cruzeiro, embora a imagem dele esteja atrelada à viagem e o cartaz fale em estar "com um dos maiores ídolos do futebol".