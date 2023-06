Novo time de Messi é lanterna nos EUA e tem Beckham como dono

Lionel Messi vai vestir rosa e preto para a sequência de 2023. O craque argentino, que está de saída do Paris Saint-Germain, foi anunciado pelo Inter Miami, dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (7). O atacante de 35 anos era especulado no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e um retorno ao Barcelona também era cogitado, mas preferiu assinar com o time americano.

A equipe do Inter Miami também está sem técnico e busca a contratação do treinador argentino Gerard "Tata" Martino, com quem Messi trabalhou no Barcelona entre 2013 e 2014. A chegada do craque à equipe poderia facilitar na negociação com o compatriota. O time também conta com a presença de dois brasileiros no elenco: o meio-campista Jean Mota, ex-Santos, e o volante Gregore, ex-Bahia e capitão do Miami.