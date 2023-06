Pai de Messi se reúne com Barcelona e garante: 'Leo quer voltar'

. Crédito: Miguel Ruiz/FC Barcelona

Os rumores sobre um possível retorno de Lionel Messi ao Barcelona esquentaram nesta segunda-feira (5). Jorge Messi, pai e empresário do jogador, se reuniu com o presidente do clube catalão, Joan Laporta, para discutir a possibilidade de o craque argentino regressar ao futebol espanhol. O atacante não vai renovar contrato com o Paris Saint-Germain e disputou a sua última partida pelo clube neste fim de semana.



Imagens de Jorge Messi na casa de Joan Laporta circularam nas redes sociais nesta segunda-feira. A cena foi flagrada pelo repórter espanhol Toni Juanmartí. O pai do craque argentino falou rapidamente com jornalistas após a reunião. "Leo quer voltar para o Barcelona e eu adoraria vê-lo de volta ao Barça. É uma opção de movimento, com certeza", disse.

A LaLiga, organizadora do Campeonato Espanhol, aprovou o plano de viabilidade econômica do Barcelona para a contratação de Messi. O clube enfrenta problemas financeiros, os mesmos que impediram a renovação de contrato com o argentino antes de ele sair de graça para o PSG, e vai precisar vender jogadores do atual elenco para conseguir encaixar o argentino em sua realidade econômica.

A ida de Messi para o Barcelona também é um desejo do técnico Xavi, com quem o atacante argentino jogou em seus melhores momentos na carreira. O ex-volante e atual comandante do time catalão já comentou à imprensa que pode fazer mudanças na equipe para aproveitar o jogador da melhor maneira possível. "Ele pode ter perdido um pouco da explosão, mas na Copa do Mundo vimos um Messi fazendo um Mundial extraordinário. No fundo, acho que ele ainda tem muitos anos de futebol pela frente", afirmou.

Messi também tem seu nome ligado ao futebol da Arábia Saudita, nova casa de estrelas da Europa. Segundo o jornal espanhol Marca, o Al-Hilal teria uma acordo encaminhado com o craque argentino, com um contrato até 2025 no valor de 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,6 bilhão) por temporada.