ALEMANHA

Pai e filho são acusados de chantagear família de Schumacher com fotos recentes do ex-piloto

O Ministério Público da Alemanha confirmou nesta quarta-feira que os dois homens acusados de chantagear a família de Michael Schumacher estavam em posse de fotos recentes do ex-piloto e seus familiares. Eles haviam sido detidos no dia 19 de junho, no estacionamento de um mercado, na cidade de Gross-Gerau.

A suspeita de chantagem aumentou com a constatação de que as fotos são recentes. De acordo com os promotores de Wuppertal, as imagens mostram a família do heptacampeão mundial de Fórmula 1 numa área privada. As autoridades informaram que as investigações estão em curso, mas detalhes não serão revelados para não atrapalhar a apuração. A família de Schumacher não se manifestou sobre o caso.