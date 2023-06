Penalidade Máxima: Avaí reintegra ex-Bahia citado em investigação

. Crédito: Leandro Boeira/Avaí

O Avaí comunicou a reintegração o zagueiro Didi ao elenco para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 32 anos tinha sido afastado preventivamente por ter o nome citado nas investigações da Operação Penalidade Máxima, conduzida pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), sobre esquema de apostas esportivas.



"O Avaí informa a reintegração do atleta Vinícius José Ignácio (Didi) ao elenco. Não há denúncia, processo ou inquérito contra o jogador. Além disso, o zagueiro garantiu não ter participado de quaisquer atos ilícitos, merecendo o benefício da presunção de inocência e a possibilidade de retorno ao trabalho. O Leão reforça que preza pela lisura do jogo e está sempre à disposição das autoridades para esclarecimentos", explicou o Avaí.

Nas investigações, foi divulgada uma troca de mensagens entre Didi e um apostador em 2022, quando o jogador ainda atuava pelo Bahia. As mensagens revelaram que Didi tinha conhecimento do esquema e que o jogador teria realizado uma aposta combinada envolvendo jogadores de outras equipes. Como o atleta não foi denunciado, não se tornou réu. E, por isso, o clube optou por sua volta.

O retorno do jogador faz parte de uma reformulação no departamento de futebol do Avaí, que já tinha trocado de treinador, contratando Gustavo Morínigo para o lugar de Alex. Nesta semana, o clube também anunciou as demissões do diretor executivo de futebol André Martins e do gerente Lucas Ottoni.

Nos três jogos sob comando de Morínigo, o Avaí teve dois empates e uma derrota. No último sábado (28), empatou por 1x1 com o líder Vitória, em casa, e chegou a oito pontos, entrando na zona de rebaixamento, em 17º lugar.