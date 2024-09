ESPORTE

Quando Neymar deve voltar a jogar pela seleção brasileira? Entenda situação do craque

Neymar não foi convocado por Dorival Júnior para os duelos de setembro nas Eliminatórias para a Copa do Mundo

Estadão

Publicado em 10 de setembro de 2024 às 12:34

Neymar Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

Mesmo sem entrar em campo desde 2023, Neymar ainda é o principal nome da seleção brasileira. Dorival Júnior e companheiros citam o atacante do Al-Hilal e a importância que o camisa 10 terá no ciclo para a Copa do Mundo de 2026. No entanto, a última vez em que Neymar esteve em campo com a amarelinha foi em outubro de 2023, quando torceu o joelho em duelo com o Uruguai. Com o avanço da recuperação na Arábia Saudita, o retorno do jogador aos campos se aproxima.

Neymar não foi convocado por Dorival Júnior para os duelos de setembro nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a ideia é preservar o atacante até que ele tenha totais condições de entrar em campo novamente. Em seu perfil no Instagram, o atacante tem publicado vídeos e fotos de sua evolução física no centro de treinamento do Al-Hilal.

"Neymar é importantíssimo, fundamental e decisivo. Temos que respeitar o protocolo do que ele vinha apresentando e ainda não retornou por completo. Não tenho dúvidas de que, assim que esteja recuperado, voltará a ser relacionado. Todos sabem a importância que ele tem, ainda é muito cedo. Mesmo em seu próprio clube, está completando esse processo", afirmou Dorival, em entrevista coletiva após a convocação da seleção para as partidas contra Equador e Paraguai.

Atual campeão saudita, o Al-Hilal também tem cautela com a situação de Neymar. Contratado em 2023, ele conseguiu jogar apenas cinco partidas pelo clube antes da lesão contra o Uruguai "O tempo que dão ao Neymar, em uma lesão dessas, normalmente é entre 10 e 11 meses. Neymar não vai estar operacional no princípio da próxima temporada. Pensamos que em setembro, outubro, ele possa estar em condições de poder competir", afirmou Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal, antes do início desta temporada.

O Brasil ainda disputará mais quatro partidas em 2024: em outubro, contra Chile e Peru, e em novembro, contra Venezuela e Uruguai. Pela evolução do atacante, a próxima Data Fifa cairia no prazo dado por Jorge Jesus para a recuperação da lesão no joelho.

Caso a CBF, que acompanha de perto a recuperação de Neymar, entenda que ele ainda não tem condições para reestrear pela seleção brasileira, a próxima Data Fifa acontece em março de 2025, contra Colômbia e Argentina. Dessa forma, ele completaria um ano inteiro sem defender a equipe de Dorival Júnior.

PROBLEMAS ENTRE AL-HILAL, CBF E JORGE JESUS EM 2023

Quando foi contratado, Neymar, Jorge Jesus e seleção brasileira tiveram um breve conflito. Em setembro de 2023, quando chegou à Arábia Saudita, o atacante também se recuperava de uma lesão, mas foi convocado por Fernando Diniz, antes mesmo de estrear no Al-Hilal. À época, o treinador do clube saudita criticou a CBF, por permitir que o camisa 10 fosse convocado.

"Não sei porque está na convocação da seleção brasileira um jogador que está lesionado. Não vai jogar, porque não tem condições de jogar. Nem treinar, quanto mais de jogar", afirmou o treinador português à época. Neymar, no entanto, jogou contra a Bolívia - goleada por 5 a 1 - e contra o Peru - vitória por 1 a 0 - e contrariou a opinião de Jesus. Naquela Data Fifa, o atacante também superou Pelé e se tornou o maior artilheiro da história da seleção brasileira.