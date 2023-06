Quem é Ons Jabeur, próxima rival de Bia Haddad em Roland Garros

Atual número 14 do mundo, Bia já tem garantida o 13º lugar do ranking da WTA. Se vencer o próximo desafio, contra Jabeur, número 7 do mundo, a tenista paulistana garante seu lugar entre as dez melhores do tenistas do mundo.

Ex-número 2 do ranking da WTA, Ons Jabeur é uma referência do mundo árabe no tênis. Nos últimos anos, se tornou primeira mulher árabe a chegar às quartas e semifinal de um torneio de Grand Slam - Aberto da Austrália, em 2020, e finais de Wimbledon e Aberto da Austrália no último ano, respectivamente. Ao alcançar o número 2 do mundo, se tornou a atleta árabe com a melhor classificação na história do esporte.