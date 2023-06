Real Madrid anuncia saída de Benzema após 14 temporadas no clube

O ataque do Real Madrid foi desmanchado neste fim de semana com quatro anúncios de encerramentos de contrato. O mais importante deles ficou para a manhã deste domingo e foi a confirmação da saída do francês Karim Benzema ao fim da temporada, após 14 anos na equipe. Após muita especulação, o atual vencedor da bola de ouro chegou a um acordo para "colocar um fim em sua brilhante e inesquecível" fase como jogador do Real Madrid, conforme definiu o clube. Eden Hazard, Marco Asensio e Mariano Díaz também encerrarão seus vínculos. Benzema chegou ao Real Madrid em 2009, com apenas 21 anos. Em 14 temporadas na capital espanhola, o artilheiro conquistou 25 títulos e se tornou o maior vencedor de títulos na história do clube, junto com o brasileiro Marcelo. Benzema é também o estrangeiro com mais jogos oficiais pela equipe espanhola. Entre os títulos estão cinco Liga dos Campeões, cinco Mundiais de Clubes e quatro Campeonatos Espanhóis. A possível saída do atacante agitou a imprensa e as redes sociais nos últimos meses. Segundo parte da imprensa espanhola, o atacante estaria a caminho do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, campeão nacional antecipado na última semana. "Karim Benzema é o quinto jogador que mais vezes vestiu a nossa camisa com 647 jogos, e é o segundo maior artilheiro de todos os tempos do Real Madrid, com 353 gols. Ele também é o segundo maior artilheiro de todos os tempos do Real Madrid, tanto na Liga quanto na Copa da Europa. E também é o quarto artilheiro da Liga dos Campeões na história desta competição e o quarto artilheiro da história da Liga", destacou o clube em sua nota oficial. O Real Madrid encerra sua temporada neste domingo, às 13h30, em jogo contra o Athletic de Bilbao, no Santiago Bernabéu. Este deverá ser o jogo de despedida do atleta, que será homenageado no complexo desportivo do clube na próxima terça-feira. "Benzvini, Vinzema… tanto faz. O resultado sempre foi o mesmo: gols, risadas, títulos e, principalmente, aprendizado. Quando o menino de São Gonçalo, muito tímido, chegou a Madri em 2018, você foi o primeiro a me receber. Nunca esquecerei. Eu cresci com você, ganhamos Espanha, Europa e o mundo juntos. E pude aplaudir sua bola de ouro com muito orgulho. Terminamos hoje esta ‘dupla das trevas’ na vida real, mas sempre terei nossos vídeos como inspiração e lembranças de um momento inesquecível", publicou Vinícius Júnior em suas redes sociais. Quatro dos sete atacantes do Real Madrid na atual temporada estão de saída do clube, o que indica que haverá movimentações do time espanhol no próximo mercado de transferências. Com desempenho decepcionante após saída do Chelsea, o belga Eden Hazard chegou a um acordo para romper seu contrato com o Real Madrid, após quatro temporadas. O espanhol Marco Asensio, que chegou ao time com 20 anos e acumula sete temporadas, não renovará seu vínculo. Também vindo das categorias de base, há seis anos no time principal, mas sempre sem muito destaque, o dominicano Mariano Díaz teve sua saída confirmada pelo time espanhol. Foram apenas 12 gols em seis temporadas para o atacante.