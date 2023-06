Santos terá retorno de atacante para enfrentar o Bahia na Fonte

O Santos ganhou um reforço para enfrentar o Bahia, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante Stiven Mendoza treinou normalmente no gramado do CT Rei Pelé nesta terça-feira (31) e está à disposição do técnico Odair Hellmann.



O colombiano está recuperado de um edema muscular na coxa direita. Ele sofreu a lesão justamente contra o tricolor, na vitória por 3x0 pela Série A, no dia 10 de maio. Vice-artilheiro do Peixe na temporada, com seis gols, Mendoza chegou a atuar mais uma vez contra o Bahia, no duelo de ida da Copa do Brasil, mas voltou a sentir dores.