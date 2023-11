Seleção Brasileira joga mal e leva virada da Colômbia nas Eliminatórias

Luis Díaz ignora a marcação do brasileiro Marquinhos e tenta o chute. Crédito: Conmebol/ Divulgação

O Brasil completou o terceiro jogo seguido sem vencer nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Nesta quinta-feira (16), até saiu na frente, mas tomou a virada da Colômbia, em Barranquilla. Placar de 2x1, com direito a dois gols do atacante Luis Díaz. Gabriel Martinelli fez o tento de honra para a equipe verde e amarela.



Fernando Diniz escalou o time com uma formação bem diferente, composta por quatro atacantes: Raphinha, Rodrygo, Vini Jr e Gabriel Martinelli. E deu certo no início, afinal, em apenas três minutos a equipe canarinho colocou a bola para beijar a rede rival.

Martinelli fez jogada rápida pelo lado esquerdo, tabelou com Vini Jr e tocou no canto esquerdo do goleiro Vargas. Chute forte, rasteiro, sem chance para o adversário. Foi o primeiro gol dele com a camisa verde e amarela em oito partidas disputadas.

As credenciais do Brasil foram mesmo para se impor na partida, pois no histórico de confrontos pelas Eliminatórias, foram sete vitórias da Seleção e sete empates. Era a invencibilidade que estava em jogo diante dos colombianos.

Depois do gol sofrido, porém, o time da casa resolveu acordar e colocou o goleiro Alisson para trabalhar, principalmente após os 15 minutos iniciais. Carrascal, Uribe e Luis Díaz, por exemplo, desperdiçaram boas oportunidades. Para piorar a situação, Vini Jr sentiu uma lesão e precisou ser substituído pelo atacante João Pedro.

O panorama seguiu o mesmo, com a Colômbia em cima em busca do empate. O gol só não saiu graças ao goleiro Alisson e também a falta de pontaria. Foram 10 finalizações colombianas e cinco brasileiras. O jeito foi tentar arrumar a casa no intervalo.

No entanto, não foi o que aconteceu. O Brasil seguiu pecando na construção de jogadas, principalmente pelas laterais do campo, e viu a Colômbia pressionar.

E de tanto martelar, os rivais conseguiram o empate e a virada, aos 29 e 33 minutos, com duas jogadas bem parecidas. Cruzamento na área, cabeçada de Luis Díaz e a redonda no fundo da rede para decretar o placar final. O atacante colombiano, inclusive, viveu drama nas últimas semanas com o sequestro de seu pai, que foi resgatado e se emocionou com os gols.