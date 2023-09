Seleção ganha do Peru e mantém 100% de aproveitamento nas Eliminatórias

Marquinhos comemora o gol marcado contra o Peru . Crédito: Vitor Silva/CBF

Dois jogos, duas vitórias nas Eliminatórias da Copa 2026 e um início de trabalho promissor do técnico Fernando Diniz. Em Lima, o Brasil superou o Peru por 1x0, no Estádio Nacional, em partida que começou na terça (12) e invadiu a madrugada desta quarta-feira no fuso de Brasília.



A vitória contra os peruanos e a goleada de 5x1 sobre a Bolívia na primeira rodada deixam o Brasil no topo da classificação. Uma tabela sem surpresa, com a Argentina também tendo vencido seus dois jogos. Ambos têm seis pontos, e a vantagem canarinho é no saldo de gols (5 contra 4).

O jogo contra o Peru foi relativamente parelho na etapa inicial, mas com o Brasil melhor, mais incisivo no ataque, embora precisando manter atenção defensiva. A Seleção teve dois gols anulados por impedimento.

No primeiro, Raphinha mandou pra rede no rebote, mas Neymar estava impedido na origem do lance, ao receber um lançamento primoroso de Casemiro e cruzar para a finalização de Richarlison no meio da área.

No segundo, o belo passe foi de Bruno Guimarães e Richarlison fez de cabeça, só que estava ligeiramente à frente - o VAR precisou de quase sete minutos para tirar a dúvida.

Além desses dois lances, Neymar perdeu uma chance de cara com o goleiro Gallese, que salvou o Peru. Do outro lado, Guerrero ficou à espera de uma oportunidade de finalizar bem, mas não teve; ou a marcação travou na hora ou o passe foi muito longo.

Já o segundo tempo foi de queda de rendimento. Os jogadores brasileiros insistiram no toque de bola, mas encontraram a defesa peruana sempre muito fechada. As chances rarearam.

Na melhor delas, Raphinha chutou de fora da área, após uma triangulação, e o goleiro Gallese defendeu. Em outra, Gabriel Jesus não chegou ‘inteiro’ para cabecear.

O gol da vitória saiu já aos 44 minutos e, apesar do estilo de trocas de passes, foi em uma jogada de escanteio. Neymar cobrou no primeiro pau e o zagueiro Marquinhos se antecipou à marcação e cabeceou para o fundo do gol. Foi o suficiente.

A terceira rodada será disputada nos dias 12 e 17 de outubro. O Brasil receberá a Venezuela na Arena Pantanal, em Cuiabá, e depois enfrentará o Uruguai no Centenário, em Montevidéu.