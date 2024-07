DE PAI PRA FILHO

Sonho de atuar ao lado do filho faz Cristiano Ronaldo adiar aposentadoria, diz ex-jogador

Com contrato em vigência até o ano que vem, CR7 já recebeu sondagem do clube saudita para uma renovação de vínculo

Consagrado no cenário mundial e com o currículo recheado de conquistas, o atacante Cristiano Ronaldo ainda tem um sonho a ser realizado nos campos de futebol: o de atuar ao lado do filho Cristiano Ronaldo Júnior, de 14 anos. A revelação foi feita pelo ex-jogador romeno Adrian Mutu.