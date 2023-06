Suárez descarta ida para o time de Messi: 'Estou feliz no Grêmio'

Com a surpreendente ida de Messi para o Inter Miami, várias especulações foram lançadas sobre a Major League Soccer (MLS), o Campeonato de Futebol dos Estados Unidos. Muitos jogadores estão sendo cotados, inclusive Luís Suárez, principal destaque do Grêmio na temporada, para ser companheiro do argentino.



O uruguaio, no entanto, descartou se juntar ao craque e amigo pessoal, com quem atuou junto nos bons tempos de Barcelona."É falso, é impossível. Estou muito feliz no Grêmio e tenho contrato até 2024", disse o atacante que já disputou 25 jogos com a camisa tricolor, marcou 14 gols e deu oito assistências, ao jornal Observador, do Uruguai.Mas a vontade de seguir no Brasil não é o único empecilho do Inter Miami na tentativa de contratar Luis Suárez. O jogador tem uma multa de R$ 70 milhões de euros, o que inviabiliza praticamente qualquer tipo de negociação.