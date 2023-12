Suárez e Abel Ferreira foram premiados com a Bola de Prata . Crédito: Divulgação

A temporada do futebol brasileiro chegou ao fim, mas antes dos jogadores e treinadores iniciarem de fato as merecidas férias, os destaques do Brasileirão foram revelados na premiação da Bola de Prata ESPN SportingBet, evento realizado nesta quinta-feira (7), em São Paulo, e que foi apresentado pelo baiano Lázaro Ramos.



Campeão Brasileiro de 2023, o Palmeiras dominou a seleção com seis nomes. Abel Ferreira foi eleito o melhor treinador. Entre os atletas, o goleiro Weverton, os laterais Mayke e Piquerez, o zagueiro Murilo e o meia Raphael Veiga foram vencedores.

O Atlético-MG colocou dois atacantes na lista, Hulk e Paulinho. O uruguaio Suárez, do Grêmio, completou o trio. Já o Botafogo, que liderou grande parte da competição, mas perdeu o título na reta final, teve apenas o zagueiro Adryelson como representante (veja a seleção abaixo).

De saída do Grêmio, Suárez também ganhou a Bola de Ouro, o prêmio para o melhor jogador da Série A. Ele foi o vice-artilheiro do Brasileirão, com 17 gols. Paulinho, com 20, foi o goleador máximo.

Único representante baiano na primeira divisão em 2023, o Bahia não emplacou vencedores no Bola de Prata, mas teve três atletas na seleção da última rodada. David Duarte, Rezende e Thaciano foram coroados pela atuação na goleada por 4x1 sobre o Atlético-MG, que livrou o time do rebaixamento à Série B.

A última vez que um clube baiano teve um jogador premiado com a Bola de Prata foi em 2001. O goleiro Emerson e o meia Preto venceram defendendo as cores do Bahia. Pelo Vitória, o último foi o lateral esquerdo Leandrinho, em 1999.

O atacante Endrick, do Palmeiras, levou o prêmio de revelação e gol mais bonito do Campeonato Brasileiro.

FEMININO

A Bola de Prata premiou também o treinador e as principais jogadoras da temporada 2023. Arthur Elias, atualmente na Seleção Brasileira, foi eleito o melhor treinador pelo trabalho desenvolvido no Corinthians.

O alvinegro, aliás, dominou a lista, com seis atletas. A Ferroviária apareceu na sequência, com quatro. A grande vencedora do dia, que levou a bola de ouro, foi Aline Gomes, da Ferroviária. Ela também foi eleita a revelação da temporada.

TRADIÇÃO

A Bola de Prata é o prêmio mais tradicional do futebol brasileiro, sendo realizado desde 1973. Inicialmente era organizado pela Revista Placar, e atualmente está sob o comando da ESPN. A escolha dos vencedores leva em consideração a média de atuações em cada uma das 38 rodadas da Série A.

Em 2023, o prêmio Bola de Ouro, dado ao melhor jogador do Campeonato Brasileiro, completa 50 anos. Nesse período, nomes consagrados do nosso futebol conquistou a taça, são exemplos atletas como Zico, vencedor em 1974 e em 1982. Além dele, também ganharam duas Bolas de Ouro o Falcão (seguidas, em 78 e 79), o Toninho Cerezo (77 e 80).

SELEÇÃO BOLA DE PRATA

MASCULINO

Goleiro - Weverton (Palmeiras)

Lateral direito - Mayke (Palmeiras)

Zagueiro - Adryelson (Botafogo)

Zagueiro - Murilo (Palmeiras)

Lateral esquerdo - Piquerez (Palmeiras)

Volante - Pulgar (Flamengo)

Volante - Villasanti (Grêmio)

Meia - Arrascaeta (Flamengo)

Meia - Raphael Veiga - (Palmeiras)

Atacante - Paulinho - Atlético-MG

Atacante - Luís Suárez (Grêmio)

Atacante - Hulk (Atlético-MG)

Treinador - Abel Ferreira (Palmeiras)

FEMININO

Goleira - Luciana - (Ferroviária)

Lateral direita - Kati (Corinthians)

Zagueira - Day Silva (Ferroviária)

Zagueira - Luana (Ferroviária)

Lateral esquerda - Yasmim (Corinthians)

Volante - Brena (Santos)

Volante - Luana Bertolucci (Corinthians)

Meia - Vic Albuquerque (Corinthians)

Meia - Duda Sampaio (Corinthians)

Atacante - Aline Gomes (Ferroviária)

Atacante - Jennifer (Corinthians)