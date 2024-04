ESPORTE

Tande revela surpresa antes de internação e conversas com médicos após enfarte

Tande falou pela primeira vez após internação por enfarte. O ex-jogador de vôlei contou os detalhes das conversas que teve com médicos durante o período no hospital e o susto ao receber a notícia . Campeão olímpico em Barcelona-1992, o ex-atleta de 54 anos ficou internado por cinco dias.

"Eu sou campeão olímpico, mundial, campeão na praia, palestrante, lancei livro... eu achava que, no máximo, seria uma pneumonia. (Aí a médica) vira e fala: 'quando tem essa alteração aqui, é enfarte'. Eu falei: 'Oi? O que é isso? Não é possível'. Aí do nada ela falou: 'E tem mais: você vai ser internado agora'", revelou, em entrevista à TV Record.

Há pelo menos quatro anos, Tande notava dificuldade em algumas atividades. "Subindo a escada de casa, já ficava ofegante. O atleta de alta performance pensa que precisa melhorar no aeróbico. (Na Disney, brinquei com meus filhos): 'meninos, abriu a fila lá. Vamos correr'. Eu cheguei antes dos meus filhos, que têm 25 e 21 anos, mas parecia que eu estava tomando facadas no pulmão. A mandíbula comprime e eu sentia a dor repercutir no ouvido."