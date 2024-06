ATLETISMO

Thiago Braz consegue liminar, disputa o Troféu Brasil, mas fica fora da Olimpíada de Paris-2024

Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, Thiago Braz não estará em Paris. Um dos principais nomes do atletismo brasileiro conseguiu uma liminar para disputar o Troféu Brasil, já que estava suspenso por um caso de doping, mas não conseguiu alcançar o índice olímpico no salto com vara. O brasileiro precisava bater, neste sábado, a marca de 5,82m para se classificar, mas conseguiu só um 5,65m.