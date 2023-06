Torcedores brasileiros apoiam perda de pontos por racismo, diz estudo

Os fãs brasileiros de futebol apoiam punições severas nos casos em que torcedores tenham comportamento racista. Isso é o que aponta uma pesquisa realizada pela startup Armatore Market+Science junto a 500 torcedores de 19 estados do país, além de residentes no exterior.



De acordo com o estudo, 80,6% dos participantes concordariam que o próprio time fosse condenado ou perdesse pontos em campeonatos por atos racistas praticados por sua torcida.