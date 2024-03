COPA DO NORDESTE

Torcedores do Bahia chegaram cedo à bilheteria da Arena para garantir ingresso pro Ba-Vi

Segundo clássico do ano acontece na quarta-feira (20). Mais uma vez com torcida única

Publicado em 18 de março de 2024 às 10:49

Fila na Arena Fonte Nova Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

É enorme expectativa para o segundo clássico Ba-Vi deste ano, que acontece na próxima quarta-feira (20), na Fonte Nova, e é válido pela Copa do Nordeste.

Mais uma vez, a partida será com torcida única e, pelo mando de campo do Bahia, as arquibancadas da Arena serão cobertas de azul, vermelho e branco.

Com a abertura das vendas na bilheteria física, às 10h desta segunda-feira (18), milhares de tricolores chegaram cedo para garantir a presença no estádio.

Um dos primeiros a comprar a entrada, às 3h20 da madrugada Rafael Martins já estava na fila. Morador de Nazaré, ele esperou cerca de sete horas e, ainda assim, não encontrou vaga no setor que pretendia.

"Aguentei fome, sede, sol quente. Mas pelo Bahia vale tudo", disse. Empolgado, Rafael acredita em um triunfo por 3 x 1 do time do coração sobre o maior rival no confronto.

Quem também chegou cedo foi Ítalo Santos. Por volta das 6h15, o morador da Suburbana já estava aguardando a sua vez para ser atendido. Ele está sedento pela revanche, uma vez que o Bahia saiu derrotado no primeiro confronto do ano. "Quem é Bahia está entalado esperando esse dia 20 chegar. Vamos com tudo para esse jogo de quarta-feira", convocou.