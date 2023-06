Torcida invade campo e queima carro de jogador após rebaixamento

Um grupo de torcedores do Brescia, tradicional clube do futebol da Itália, se revoltou com o rebaixamento do time para a terceira divisão após o empate por 1x1, em casa, com o Cosenza, na quinta-feira (1º). Indignada com o descenso, a torcida protagonizou cenas lamentáveis no estádio Mario Rigamonti.



O rebaixamento do Brescia foi sacramentado quando a equipe tomou o gol de empate nos acréscimos do segundo tempo, praticamente ficando sem chances de se salvar. Foi aí que parte da torcida começou a atirar sinalizadores no campo e um grupo invadiu o gramado para tentar agredir os jogadores.