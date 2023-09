Vasco goleia o Coritiba e, por ter um jogo a menos, ameaça colocar o Bahia na zona de rebaixamento

Depois de virar o turno como vice-lanterna, com 13 pontos, o Vasco começa a vislumbrar a saída da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (21), no reencontro com a torcida no estádio de São Januário após 90 dias, o time carioca goleou o Coritiba por 5x1, em confronto direto pela 24ª rodada. Zé Gabriel, Rossi, Vegetti, duas vezes, e Gabriel Pec foram os autores dos gols.



Com a segunda vitória seguida, o Vasco chegou a 23 pontos, em 18º lugar, com um ponto a menos que o Santos, 17º, e dois a menos que o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º. Só que o cruzmaltino tem um jogo a menos, que será disputado na próxima segunda-feira (25), contra o América-MG, em Belo Horizonte. Se vencer, deixa o Z4 e põe o Bahia na zona.