Vini Jr. quebra silêncio após eliminação do Brasil na Copa América: 'Voltaremos ao topo'

Em tom resignado, o camisa sete disse estar ciente das suas responsabilidades como um dos principais nomes do elenco

O atacante Vinícius Júnior quebrou o silêncio após a amarga eliminação da seleção brasileira na Copa América e comentou sobre a inesperada queda na fase de quartas de final do torneio de seleções na disputa de pênaltis para o Uruguai.

Em meio às lamentações de ficar pelo caminho na busca por um título com a camisa amarela, o jogador fez uma mea-culpa por sua ausência no duelo com os uruguaios, já que estava suspenso.