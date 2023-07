Vitória lança 3° uniforme inspirado em 93 e com campanha de doação

O Vitória acaba de lançar seu uniforme 3 da temporada, em parceria como a Volt, fornecedora de material esportivo do clube. O modelo chama atenção pelas linhas de eletrocardiograma, que marcaram o padrão rubro-negro em 1993, ano em que o Leão foi vice-campeão brasileiro.



A camisa dos jogadores de linha é preta, com detalhes em marca d’água que remetem à batida do coração. Além disso, o escudo é formado somente pelas iniciais ECV.



Já a roupa dos goleiros é inspirada no uniforme 2 de 1993, que era branco com as linhas do eletrocardiograma em vermelho e preto. Dessa vez, a diferença é que o branco dá lugar à cor bege.