Vitória visita o Juventude para se manter no pelotão de frente da Série B

Wellington Nem durante treino do Vitória. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória iniciou a reabilitação na Série B ao fazer o dever de casa e bater o Sampaio Corrêa no Barradão, na quarta-feira. Agora, precisa seguir mostrando força como visitante para se manter no G4. O rubro-negro fará dois jogos em sequência fora de Salvador, e o primeiro será neste domingo (2), às 15h30, contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Depois, no dia 10 de julho, enfrentará o Vila Nova, no estádio OBA, em Goiânia.

Terceiro colocado com 28 pontos, o Vitória almeja voltar a ser líder, posto que ocupou por nove rodadas, e por tabela se afastar dos times que lutam para entrar no G4. O rubro-negro é o único time que esteve na zona de acesso durante as 14 rodadas já disputadas. Adversário da vez, o Juventude tem 21 pontos, em 8º lugar. Já o Vila Nova, com 30 pontos, é o líder.

Jogar longe de casa não tem sido um problema para o Leão nesta Série B. O rubro-negro já ostentou o status de melhor visitante, que hoje cabe ao Novorizontino. O time comandado por Léo Condé aparece em 4º lugar nesse ranking, com campanha semelhante ao do Vila Nova, porém pior saldo de gols (8 contra 5). Foram 13 pontos somados fora de Salvador, fruto de quatro vitórias, um empate e duas derrotas. O Ceará aparece com a 2ª melhor campanha fora de casa.

Léo Condé precisará mexer no time após a vitória de virada, por 2x1, contra o Sampaio Corrêa. Suspensos por terem acumulado três cartões amarelos, o zagueiro Wagner Leonardo e o volante Rodrigo Andrade são desfalques.

Wagner Leonardo, apesar da posição em que joga, é um dos artilheiros do Vitória na Série B, com quatro gols, ao lado do centroavante Tréllez. Ele ficará fora de um jogo pela primeira vez desde que chegou à Toca e será substituído por João Victor.

Na vaga de Rodrigo Andrade, Diego Fumaça é o principal candidato, mas Léo Gomes também é opção. O zagueiro e volante Marco Antônio fraturou um osso da mão na última terça-feira (27) e está vetado. A previsão é que ele fique em tratamento por quatro a seis semanas.

Além das mudanças na zaga e no meio-campo, é possível que o time também tenha novidade no ataque. Tréllez passou em branco nos últimos três jogos e foi substituído no intervalo contra o Sampaio Corrêa. Welder assumiu o posto na área, marcou o gol da virada e pode ganhar oportunidade entre os titulares.

Apesar de já estar recuperado da torção no tornozelo e da cirurgia para tratamento de um câncer de pele, Léo Gamalho segue fora. O centroavante não entra em campo há mais de um mês e está sendo preparado para retornar no jogo diante do Vila Nova, na 16ª rodada.