Facas como arquétipos de injustiças

Memória é lembrança que corre no tempo, como espécies de recortes da vida deslocados no tempo, mas também é identidade, no sentido de que cada fragmento de lembrança corresponde ao que se é enquanto indivíduo e coletividade por diversas gerações: ancestralidade.



Fragmentos de memórias como identidade podem estar tanto no imaginário quanto espelhados em realidades contadas e tocadas por objetos tais quais as facas.



A mãe de Francisco pedia, com voz trêmula, rasgada pelo choro engolido, que “ele encontrasse, pelo amor de Deus, sua faca boa de cozinha”.

Esta frase, ouvida por mim e transcrita para dissertação de mestrado, foi dita por uma vítima da tragédia de Mariana/MG em 2016. A súplica era de uma senhora negra, de mais de 80 anos, com as marcas de sofrimento no rosto que se dirigia ao seu filho na intenção de encontrar sua faca de cozinha, carregada de memórias, histórias, afetos, dores e gotas de sangue. Óbvio que o filho não encontrou a faca soterrada pela lama da Samarco.

Será uma faca, também, quem conduzirá a narrativa, do início ao fim, em Torto Arado, de Itamar Vieira Junior. Torto Arado, um retrato do Brasil profundo, tem como narrativa uma comunidade quilombola no interior da Bahia. Aqui já justifico a conexão das histórias que se cruzam a partir da violência, aprofundando vulnerabilidades e injustiças nos territórios.

A faca, em ambos os casos, é afeto, destino, sina, violência, laços familiares e, sobretudo, memória.

A faca de Torto Arado, guardada a sete chaves, manipulada pela geração mais nova, conversa com a faca que aquela senhora mineira queria guardar, na memória e no baú de quinquilharias.

A identidade que marca gerações, abarcando inclusive dores e iniquidades, projetam-se para objetos a exemplo das facas. Acontece em Minas; na Bahia; no Brasil; com mulheres negras na luta contra a chegada do novo; na labuta de quem precisa sair de seu pedaço de chão em nome de um progresso vazio que se aproxima.

O racismo ambiental, presentes no episódio de Mariana e também em Torto Arado, está simbolizado na ausência e na presença da faca, respectivamente.

O direito à memória, localizado em uma perspectiva temporal de direitos, consiste em um direito complexo, visível na narrativa da faca.

A memória é, então, a presença do passado, uma construção psíquica e intelectual de fragmentos representativos do mesmo passado que aqui simboliza uma dor, uma violência e uma injustiça a ser superada pela geração vindoura que amola o corte e pede justiça, pela/na presença da faca.