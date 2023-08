Hospital Santa Izabel: 130 anos cuidando dos baianos com excelência

Sem fins lucrativos, o Hospital Santa Izabel foi fundado há 130 anos pela Santa Casa de Misericórdia da Bahia para ajudar as pessoas. Desde então, nunca parou no tempo. Mantém-se atualizado e em permanente evolução, acolhendo bem a todos, especialmente os mais vulneráveis. Assim se consolidou como um dos maiores e mais completos hospitais do Norte e Nordeste do país.



As ações de ensino impulsionam e fortalecem a manutenção do alto padrão de segurança assistencial ofertado pelo hospital. Compartilhar conhecimento nos traz imenso sentido de realização. Somos uma casa de ensino, com longa tradição de contribuir na formação especializada de gerações de profissionais médicos.